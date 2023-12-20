Происшествия

Юноша пропал в псковской деревне Заболотье

Данилу Соколова 2005 года рождения разыскивает ОМВД России по Псковскому району. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, 20 декабря около 8:00 молодой человек ушел из места проживания в деревне Заболотье Псковского района, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-15 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, темные короткие волосы.

Был одет в темно-синюю куртку с меховым воротником, черную шапку с белой надписью «Адидас», черные джинсы и черные ботинки. При себе имел: рюкзак черного цвета, паспорт на свое имя, часы на руке, серебряное кольцо, на шее – серебряная цепочка.

Информацию, которая поможет найти юношу, просят сообщить в районный отдел полиции в Уграде или по телефонам 8 (8112) 676-851, 59-33-00 или 02.