Происшествия

Ревнивый пскович сломал возлюбленной челюсть и ударом разорвал селезенку

25-летний мужчина систематически избивал свою девушку на почве ревности и теперь предстанет за содеянное перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Так, в январе и марте пьяный мужчина в ходе ссор, возникавших на фоне ревности, избивал свою девушку. Женщина получила сначала перелом пальца на кисти, а затем и перелом челюсти.

В августе пскович опять же на почве ревности снова избил свою девушку, и та получила разрыв селезенки, что повлекло за собой тяжкий вред здоровью.

Санкция по части 1 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, а части 1 статьи 112 УК РФ – 3 года. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения.