Происшествия

Более 70 человек стали жертвами пожаров в Псковской области в 2023 году

Более 70 человек стали жертвами пожаров в Псковской области в 2023 году. Об этом начальник ГУ МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Общее количество пожаров на утро 19 декабря 2023 года - 3281 пожар, на утро 19 декабря 2022 года - 3314, небольшое уменьшение. Общее количество пожаров за 2022 год - 3350. Гибель на пожарах за 2023 год - 74 человека, в прошлом году за тот же период погибло 77 человек, немного больше, а за весь год погиб 81 человек. Пострадавшие в пожаре за 2023 год - 42 человека. На период 19 декабря 2022 года пострадали 35 человек, а за весь год — 36 человек, это сильная отрицательная динамика», – рассказал Сергей Лаврухин.

Ущерб, нанесенный пожарами в 2023 году, составил 74 миллиона 666 тысяч рублей, за соответствующий период 2022 года - 317 миллионов 188 тысяч рублей.