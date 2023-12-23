Происшествия

Гражданина Азербайджана осудили за попытку подкупить псковского таможенника

Гражданина Азербайджана привлекли к уголовной ответственности в Псковской области за покушение на дачу взятки (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

В июле осуждённый в ходе прохождения таможенного оформления на международном автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе пытался дать взятку сотруднику таможенной службы за беспрепятственный выезд с территории Российской Федерации с незаконно перемещаемым им товаром без разрешительных документов. Фигуранта задержали.

Свою вину мужчина полностью признал, раскаялся в содеянном. Себежский районный суд вынес приговор, деньги, которые передавались сотруднику таможни в качестве взятки, обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу.