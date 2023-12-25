Происшествия

Прокуратура вступилась за псковского пенсионера, потратившего свои деньги на льготные лекарства

Пожилому жителю города Пскова пришлось на собственные деньги покупать льготные лекарства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре областного центра.

Пенсионеру по назначению врача был выписан льготный рецепт на лекарственные средства, но при обращении в аптечную организацию он своевременно не смог получить необходимые препараты, рецепт был поставлен на отсроченное обслуживание, в связи с чем мужчине пришлось приобретать необходимые лекарства за собственные средства.

В итоге прокуратура города в декабре направила в суд исковое заявление в интересах пенсионера к комитету по здравоохранению Псковской области о взыскании расходов, понесенных на приобретение лекарственных препаратов, в размере 13 тысяч рублей.