Происшествия

Жилой дом сгорел в бежаницком поселке Красный Луч

Жилой дом сгорел в поселке Красный Луч Бежаницкого района 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Зеленая Горка сообщили в 17:28. Сгорел жилой дом. Причина – предположительно нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В этот же день в 20:58 стало известно о возгорании на улице Лесной в деревне Бородино Локнянского района. В хозяйственной постройке огонь повредил стену. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог. Возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС.