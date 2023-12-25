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Москвичу в Новосокольниках дали 8 лет тюрьмы за покушение на сбыт мефедрона

Жителя Москвы привлекли к уголовной ответственности в Новосокольниках за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

22 августа мужчина прибыл в Псковскую область с намерением забрать наркотики из тайника и перевезти в Москву. От куратора он получил координаты места, в котором находилось более 500 грамм мефедрона. Жителя столицы задержали сотрудники транспортной полиции рядом с перегоном Шубино - Киселевичи.

С учетом позиции государственного обвинителя Великолукской транспортной прокуратуры Николая Карманова суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.