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Порховская прокуратура восстановила нарушенные права неизлечимо больных

Прокуратура в Порховском районе помогла восстановить нарушенные права неизлечимо больных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлено, что на учете в медучреждении состоят два гражданина с неизлечимыми заболеваниями центральной нервной системы. На протяжении длительного времени работники медучреждения не принимали мер к постановке на учет указанных граждан как нуждающихся в предоставлении паллиативной помощи, отметили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры района нарушенные права граждан восстановлены, по результатам консилиума врачей они признаны нуждающимися в паллиативной помощи с целью предоставления им специальных средств для поддержания жизнедеятельности за счет бюджетных средств.