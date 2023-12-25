Происшествия

Восемь иностранцев пытались незаконно пересечь границу РФ в Печорском районе

Две попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации иностранцами пресекли в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Печорском районе пограничники задержали две группы иностранных граждан, каждая из которых состояла из четырех уроженцев одной из стран Южной Азии, направлявшихся в сторону государственной границы Российской Федерации. В ходе проверки стало известно, что иностранцы собирались нелегально проникнуть в Эстонию в поисках лучших условий жизни в странах Евросоюза.

Решением Печорского районного суда правонарушителей привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ РФ в виде штрафов с принудительным административным выдворением за пределы России. В настоящее время иностранцы находятся в центре временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению.