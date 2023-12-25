Восемь банок красной икры и ароматизаторов для воздуха украли псковички из магазина на Завеличье

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух псковичек, которые совершили кражу из торгового зала гипермаркета 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский» в 18.30 получил информацию, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали местных жительниц 1993 и 1996 годов рождения, которые похитили из торгового зала восемь упаковок сыра, восемь банок красной икры, восемь плиток шоколада, восемь подвесных ароматизаторов и тринадцать косметических масок.
По факту кражи проводится проверка.