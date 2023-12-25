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Экс-сотрудник псковского правительства заплатит 50 000 рублей за оскорбление руководителя

Бывшего консультанта комитета по управлению государственным имуществом Псковской области оштрафовали за оскорбление руководителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«Псковский городской суд вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении бывшего консультанта КУГИ по Псковской области, который в связи с осуществлением своих полномочий совершил оскорбление в отношении руководителя», - сообщили в пресс-службе судов.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в сумме 50 000 рублей.