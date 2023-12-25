Происшествия

Мужчина в черном пальто пропал в деревне Новый Изборск

29-летний Владислав Тальзи пропал в деревне Новый Изборск Печорского района. С 11 декабря его местонахождение неизвестно, сообщается в группе регионального отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 186 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

Пропавший был одет в черное пальто, коричневые камуфляжные штаны, зеленые сапоги, черную шапку.

Информацию, которая поможет найти мужчину, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.