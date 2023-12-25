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Происшествия

Великолучанин пытался взломать дверь торгового центра ранним утром

30.12.2023 12:36|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 30 декабря  около 7 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация, что в торговом центре на улице Дьяконова в Великих Луках сработала охранная сигнализация.

Прибыв на место происшествия через три минуты после получения сообщения, росгвардейцы обнаружили мужчину, который взламывал дверь.

Заметив сотрудников Росгвардии, гражданин попытался скрыться, но был задержан.

Подозреваемый,  местный житель 1986 года рождения, для дальнейшего разбирательства передан следственно-оперативной группе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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