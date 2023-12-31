Происшествия

Пропавшего подростка нашли в Великих Луках

Пропавшего Григория Павлюченко 2010 года рождения нашли в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото: поисковый отряд «След»

Мальчик ушел из дома 28 декабря в 17.30. Его нашли 30 декабря.