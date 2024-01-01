Происшествия

23-летнего подозреваемого в краже капсулы для стирки задержали в Псковской области

В четверг, 4 января, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Великих Луках мужчину, который подозревается в совершении кражи из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Росгвардии по региону, около 20 часов экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что из магазина на улице Клевцова поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и выяснили, что неизвестный гражданин похитил из торгового зала капсулы для стирки стоимостью около 2000 рублей.

Получив приметы мужчины, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия и через 10 минут задержали подозреваемого на улице Ставского. Им оказался 23-летний великолучанин.

По факту кражи проводится проверка.