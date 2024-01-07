Происшествия

Сотрудники ФСБ в Псковской области разоблачили чиновника, скрывшего ВНЖ в Эстонии

Бывший сотрудник управления Росреестра по Псковской области попался на неподаче уведомления о наличии вида на жительство на территории Эстонии (статья 330.2 УК РФ). Преступление пресекли по результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Установлено, что государственный гражданский служащий, имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, в июне 2023 году получил срочный вид на жительство на территории Эстонии. При этом в установленном законом порядке он не уведомил о данном факте управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области и работодателя. Кроме того, сотрудник в июле 2023 года без уведомления работодателя посетил страны Евросоюза.

Постановлением мирового судьи города Пскова по факту непредоставления письменного уведомления о наличии документа на право постоянного проживания в иностранном государстве нарушителю назначен судебный штраф. Кроме того, в связи с прекращением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, сотрудник уволен с федеральной государственной гражданской службы.