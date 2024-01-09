Происшествия

Проверку по факту смерти женщины при пожаре проводят в Дновском районе

Проверку по сообщению о гибели пенсионерки при пожаре в жилом доме в деревне Морино проводят в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

8 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в жилом доме тела пожилой женщины со следами воздействия высоких температур. Пострадавшей является одинокая 95-летняя хозяйка половины дома. По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность работы печного оборудования.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ведомстве напомнили, что на территории Псковской области за прошедшие праздничные дни участилось количество пожаров, двое человек погибли. В связи с этим жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в единую службу спасения: 112, или по телефонам: 01 и 101.