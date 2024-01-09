Происшествия

Двухэтажный жилой дом горел в Печорах из-за короткого замыкания

Возгорание произошло в двухэтажном многоквартирном жилом доме в Печорах 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Новой сообщили в 19:03. В двухкомнатной квартире на первом этаже на кухне огонь повредил потолок, кухня закопчена. Причина – предположительно короткое замыкание электропроводки в помещении кухни.

В этот же день в 20:18 стало известно о пожаре на улице Кооператоров в Стругах Красных. Огонь повредил кровлю в бесхозном строении. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Спасти от распространения огня смогли жилой дом, баню, два гаража, хозяйственную постройку.

А в 23:13 поступило сообщение о пожаре на улице Карла Маркса в Новоржеве. В неэксплуатируемом строении огонь уничтожил кровлю. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасти от огня удалось пять хозяйственных построек.