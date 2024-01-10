Происшествия

Более 60 пожаров произошло в Псковской области за новогодние выходные, погибли три человека

Более 60 пожаров произошло в Псковской области за новогодние выходные, погибли три человека. Об этом заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Новогодние праздники закончились только отчасти, впереди Старый Новый год, Крещенские купания, наши службы готовятся и к этим мероприятиям. В целом, если говорить о пожарах, то за период с 1 по 8 января включительно мы зарегистрировали на территории области 61 пожар. Это много, самый высокий показатель за последнюю пятилетку. Ранее этот показатель не превышал 42 пожара, а здесь 61. Как мы все понимаем, одной из причин такого небывалого роста пожаров были аномально низкие температуры, которые посетили Псковскую область. Сейчас они немного отступили, но обещали вернуться. Таких температур последние 5 лет не было точно в этот период праздников. И, естественно, мы наблюдаем такой рост. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то у нас рост составляет более 74%, значительный, почти приближаемся к увеличению в два раза. У нас за эти 8 дней погибло три человека на пожарах, пострадал один человек. Что касается погибших на пожарах, то это два человека пенсионного возраста и один человек без определенного рода деятельности», – рассказал Владимир Якунин.

Он отметил, что из 61 пожара 46 произошли из-за нарушений требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электрооборудования. При этом более половины возгораний произошли в жилых домах.