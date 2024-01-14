Происшествия

Пскович попался на краже еды в гипермаркете

Подозреваемого в краже продуктов питания мужчину задержали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

14 января около 16:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину 1986 года рождения, который похитил из торгового зала продуты питания.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.