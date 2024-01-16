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Происшествия

Садовый дом сгорел в Печорском районе 15 января

16.01.2024 09:40|ПсковКомментариев: 0

Два пожара произошли на территории Псковской области 15 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Фото: ПЛН

Так, 15 января в 13:37 спасателям поступило сообщение о возгорании в деревне Лесицко Печорского района. Там выгорел изнутри по всей площади садовый дом. Причиной пожара стал аварийный пожароопасный режим работы электросети. Удалось спасти 4 хозяйственные постройки.

А в 22:25 стало известно о пожаре в селе Чихачево Бежаницкого района. Там на улице Октябрьской в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования стало причиной пожара.
Жилой дом удалось спасти. 

Теги: #печорский район #Бежаницкий район #пожары
Источник: Псковская Лента Новостей
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