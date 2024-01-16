Происшествия

Группу из семерых псковичей осудили за мошенничество с маткапиталом

Деятельность группы из семи мошенников, которые обманным путем получали государственные выплаты, пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Среди фигурантов уголовного дела — агенты недвижимости, директор кредитной организации и две жительницы Псковской области, обладающие правом на получение средств материнского капитала, но не имеющие законных оснований для его реализации.

Злоумышленники организовали мошенническую схему по получению фиктивных займов в подконтрольной одному из осуждённых фирме якобы для строительства жилых домов. В дальнейшем займы были погашены управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области путем перечисления средств материнских капиталов вышеуказанных женщин на счета компании.

Деньги злоумышленники обналичили и потратили на цели, не предусмотренные государственной программой.

Псковский городской суд признал злоумышленников виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ. Подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы от полугода до полутора лет условно.

Директор кредитной организации дополнительно выплатит штраф в размере 150 тысяч рублей за неправомерный оборот электронных средств платежей. Кроме того, полученные мошенническим путем деньги злоумышленники вернут в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Псковской области.

Приговор вступил в законную силу.