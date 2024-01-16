Происшествия

Владельца псковского кафе оштрафовали за незаконный оборот алкоголя

Арбитражный суд Псковской области привлек директора ООО «БАД» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ (оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, сотрудники правоохранительных органов в марте 2023 года в кафе «ПАБ», расположенном в городе Пскове, установили факт нахождения в продаже алкогольной продукции с отсутствием сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее оборота.

Директору ООО «БАД» назначили наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.