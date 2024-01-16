Происшествия

Две псковички случайно дали доступ к личным данным позвонившим им незнакомцам

Мошенники получили доступ к личным данным псковичек, когда женщины сообщили злоумышленникам код, пришедший на мобильный телефон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Жительницам города Пскова позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками сотовых компаний. Злоумышленники сообщили, что «закончился номер договора на номер телефона, его необходимо продлить». Также они указали, что придут смс-сообщения с кодами, которые необходимо назвать. Сообщения пришли от имени интернет-сайта «Госуслуги». На вопрос женщины о причинах поступления сообщений с указанного сайта мошенники отвечали, что идет «верификация» и необходимо продлить номер.

Женщины в обоих случаях назвали коды мошенникам, после чего доступ к сайту был заблокирован, а мошенники дали понять, что после получения кода стали располагать сведениями о личных данных пострадавших – банковских счетах, квартирах в собственности – и намерены продолжить совершать мошеннические действия.

По данным фактам возбудили два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.