Происшествия

На краже еды попался мужчина в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже еды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Отдел вневедомственной охраны Росгвардии 18 января около 9:00 получил информацию, что из магазина на улице Октябрьской совершена кража. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали великолучанина 1975 года рождения, который похитил из торгового зала продукты питания общей стоимостью 3200 рублей.

По факту кражи проводится проверка.