Происшествия

Трех иностранцев задержали за попытку незаконно покинуть РФ в Печорском округе

Группу иностранцев задержали в Печорском муниципальном округе при попытке незаконного пересечения государственной границы России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Пограничники выявили и задержали троих жителей одной из стран Южной Азии, направлявшихся в сторону государственной границы Российской Федерации. В ходе проверочных мероприятий установлено, что иностранцы планировали незаконно проникнуть в Эстонию, при этом документов на право выезда из Российской Федерации они не имели.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).

На основание решения Печорского районного суда иностранцев заключили под стражу.