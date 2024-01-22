Происшествия

Пскович попался на краже алкоголя в гипермаркете

Подозреваемого в краже мужчину 1982 года рождения задержали сотрудники Росгвардии в Пскове 22 январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 14:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в гипермаркете на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.