Происшествия

Иностранца заключили под стражу в Псковской области по подозрению в незаконном транзите граждан Индии

Гражданина Индии заключили под стражу в Псковской области по подозрению в организации незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации трем согражданам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток в отношении мужчины избрал Печорский районный суд.

Иностранца подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ, а именно в организации незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации трем гражданам Индии.