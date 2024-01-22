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Иностранца заключили под стражу в Псковской области по подозрению в незаконном транзите граждан Индии

23.01.2024 10:25|ПсковКомментариев: 0

Гражданина Индии заключили под стражу в Псковской области по подозрению в организации незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации трем согражданам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток в отношении мужчины избрал Печорский районный суд. 

Иностранца подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322.1 УК РФ, а именно в организации незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации трем гражданам Индии.

Теги: #иностранцы #Индия
Источник: Псковская Лента Новостей
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