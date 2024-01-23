Происшествия

Пскович открутил в кафе телевизор от кронштейна и вышел с ним на улицу

Пскович украл телевизор из городского кафе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В октябре прошлого года обвиняемый находился в помещении торгового центра. Он увидел в кафе прикрепленный к стойке самообслуживания телевизор и решил его украсть. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, подошел к стойке, отключил от питания телевизор, после чего руками открутил его от кронштейна и вышел из кафе с ним на улицу.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму 8 000 рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.