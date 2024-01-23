Происшествия

Иностранца без патента не стали выдворять из РФ в Великих Луках из-за беременной жены

Гражданина Таджикистана привлекли к административной ответственности в Великих Луках за нарушение миграционного законодательства (часть 1.1 статьи 18.8. КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Дело об административном правонарушении рассмотрел Великолукский городской суд. Установлено, что иностранец находился на территории Российской Федерации с 6 января 2024 года без документов, подтверждающих право на пребывание в стране, то есть незаконно.

В судебном заседании мужчина признал вину, подтвердив, что в связи с новогодними праздниками не успел оплатить патент, кроме того, его сожительница на данный момент беременна, в связи с этим просил не выдворять его из страны.

С учетом норм закона и конкретных обстоятельств дела, судья счел, что наказание в виде выдворения за пределы РФ будет являться чрезмерным ограничением права на уважение частной жизни и несоразмерно целям административного наказания с учетом части 3.8 статьи 4.1 КоАП РФ и посчитал возможным назначить гражданину Таджикистана наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей без административного выдворения.