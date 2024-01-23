Происшествия

Работники опочецкого приюта для бездомных животных отбили нападение стаи волков

Стая волков напала на приют-передержку «Хочу жить» для бездомных животных в Опочецком районе. Об этом сообщила представитель приюта Елена Чикова в нескольких группах в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Елена Чикова / «ВКонтакте»

«Опочка. У нас сегодня (22 января - ред.) нападение волков на приют! Еле отбились. Просим помощи. Неделю назад меньше километра от нас хозяйскую собаку почти на глазах хозяина в прорубь загнали», - написала она.

Приют располагается в опочецкой деревне Антоново. Там на попечительстве находятся около 160 собак и 30 котов.