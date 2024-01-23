Происшествия

Кинолог с собакой не выявил подозрительных предметов у входа в псковский «Империал»

Кинолог с собакой не выявил подозрительных предметов у входа в гипермаркет «Империал» в Пскове 24 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Periskop Soznaniya / «Жесть по-псковски»

«В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении у главного входа в торговый центр "Империал" бесхозной сумки - на место выехали сотрудники полиции. Кинологом со служебной собакой объект был обследован - никаких подозрительных предметов не обнаружено, в сумке находились только личные вещи», - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что из-за сообщения о минировании из здания проведена эвакуация, на месте работали спецслужбы.