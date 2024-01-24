Происшествия

Алексей Овсянников: Наша задача - не одну «закладку» не дать оставить в Корытовском лесопарке, а найти их все

Полиция видит наркокурьеров, которые оставляют «закладки» в Корытовском лесопарке, но для выявления всей преступной цепочки их не всегда задерживают сразу на месте преступления. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции по результатам оперативно-служебной деятельности в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наркопреступность имеет высокую раскрываемость, под 80%, и, когда в СМИ пишут, что в Корытовском лесопарке разгуливают наркокурьеры, это не значит, что мы их не видим, это значит, что идут оперативно-розыскные мероприятия. Мы хотим не одну "закладку" не дать оставить, мы хотим все их найти», - сказал Алексей Овсянников.

Смотрите также Интерактив: Наркоманы вернулись в Корытовский лесопарк

По его словам, в 2023 году в области было раскрыто более 500 случаев распространения «закладок», при этом фигурантами являются 2-3 человека.