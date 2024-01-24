Происшествия

У участника СВО в псковском госпитале пытались похитить выплаты

Выплаты пытались похитить у участника специальной военной операции в Псковской области. Преступление раскрыто. Об этом сообщил начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции по результатам оперативно-служебной деятельности в 2023 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Был случай, в госпитале попытались похитить выплаты у участника спецоперации, преступление раскрыто», - рассказал Алексей Овсянников.

Уголовное дело возбудили по пункту «г» части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения или мошенничество в крупном размере). Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.

Алексей Овсянников отметил, что участники СВО, как и остальные жители региона, подвергаются атакам дистанционных мошенников и других злоумышленников.