Происшествия

Пограничники задержали 11 граждан стран Южной Азии в Печорском округе

Попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами стран Южной Азии пресекли в Печорском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Пограничники задержали двух мужчин в лесном массиве, в непосредственной близости от государственной границы. В ходе опроса иностранцы признались, что планировали незаконно проникнуть в Эстонию. При этом документов на право пересечения государственной границы они не имели.

За покушение на незаконное пересечение государственной границы в отношении иностранцев возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 322 УК РФ. Суд в отношении фигурантов уголовного дела избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Также на минувшей неделе в Печорском районе псковские пограничники задержали девять жителей Южной Азии, которые нарушили правила пограничного режима, так как у них отсутствовали документы для нахождения в пограничной зоне.

Правонарушителей привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов и выдворения с территории России.