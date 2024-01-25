Происшествия

Около 5 млн рублей похитили мошенники у жителей Псковской области

Ряду жителей Пскова, Великих Лук, Острова и Палкинского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и силовых структур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники рассказали собеседникам, что преступники собираются незаконно оформить на них кредиты. Звонившие настоятельно рекомендовали срочно перевести деньги на «безопасные счета».

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, потеряли в совокупности около пяти миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства уточняются.

Кроме того, в Пскове, Великих Луках и Острове вновь отмечены факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием учетных записей.