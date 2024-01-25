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Происшествия

Псковича с ожогами и татуировкой на руках продолжают искать полицейские

26.01.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает искать пропавшего без вести уроженца областного центра  Дмитрия Абрамова 1975 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживал в Пскове в доме по переулку Путейца, с 2 сентября без вести пропал на территории города. 

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 190 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, русые волосы.

Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцем татуировка с буквой «Д», имеются также шрамы от ожогов на обеих руках.

Был одет, предположительно, в черную куртку, синие джинсы, ботинки либо кроссовки темного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Дмитрия Абрамова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД).

Теги: #происшествие #пропал человек #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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