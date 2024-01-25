Происшествия

Находящегося в федеральном розыске мужчину поймали в Пскове

53-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске, задержали росгвардейцы в Пскове 26 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Около 21:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого ресторана на улице Коммунальной поступил сигнал «тревога». Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали нарушителя, который вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью.

При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении поступления предусмотренного частью 1 статьи 314 УК РФ (злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания).

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали в правоохранительные органы.