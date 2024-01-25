Происшествия

Мошенники лишили двух жительниц Великих Лук и Себежского района миллиона рублей

Около миллиона рублей лишились в общей сложности две жительницы Великих Лук и Себежского района после общения с незнакомцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в январе текущего года великолучанке позвонил неизвестный, который пообещал организовать для горожанки дополнительный заработок в Сети. И, введя собеседницу в заблуждение, завладел ее денежными средствами. А жительница Себежского района стала жертвой мошенника, который прибрал к рукам ее деньги под предлогом продажи путевок на интернет-сайте одного из пансионатов на южном побережье.

«В итоге, после общения с махинаторами потерпевшие потеряли в совокупности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются сейчас в рамках возбужденных уголовных дел», - добавили в ведомстве.