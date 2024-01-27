Происшествия

Сажа горела в дымоходе городской бани в Невеле

Сажа горела в дымоходе городской бани №1 на улице Советской в Невеле 27 января. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила спасателям в 11:29. Предполагается, что пожар случился из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи. От распространения огня спасли баню.

В тот же день на улице Максима Горького в Пскове горел гараж. По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания внутри строения.

А вечером в деревне Кузнецовка Себежского района сгорел нежилой дом. Причина пожара устанавливается.