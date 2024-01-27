Происшествия

Троим великолучанам грозит до 12 лет тюрьмы за избиение мужчины

23-летнего, 27-летнего и 20 летнего жителей города Великие Луки могут привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное группой лиц (пункт «а» части 3 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что в середине октября 2022 года трое мужчин поссорились с четвертым. В ходе конфликта подозреваемые избили потерпевшего, причинив тяжкий вред его здоровью, опасный для жизни.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.