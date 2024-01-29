Происшествия

Уголовное дело в отношении шестерых экс-полицейских вернули в псковский городской суд

Уголовное дело в отношении шестерых бывших сотрудников полиции вернули в Псковский городской суд, пишет «МК в Пскове».

Ранее городской суд постановил вернуть дело прокурору Псковской области для устранения нарушений уголовно-процессуального законодательства. Областной суд отменил это постановление и направил уголовное дело в тот же суд для разбирательства в ином составе.

Напомним, пятерых экс-полицейских обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Еще одного бывшего правоохранителя обвиняют в совершении тех же преступлений, а также в незаконном хранении оружия.