Происшествия

Бдительные великолучане не поддались на уловки кибермошенников

Почти полмиллиона не смогли заполучить мошенники у бдительных великолучан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 25 по 26 января в Великих Луках пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он предложил предотвратить попытки несанкционированного оформления на нее кредита, а затем настоятельно рекомендовал собеседнице самой срочно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

Пенсионерка первоначально поддалась на уговоры и перевела на указанные ей номера более 140 тысяч рублей. Между тем мошенник сообщил женщине, что этой суммы недостаточно. Он рассчитывал заполучить еще 150 тысяч рублей. Великолучанка уже поняла, что имеет дело с мошенниками и прекратила все контакты со звонившими. Она сообщила об этом в ОМВД России по городу Великие Луки. Возбуждено уголовное дело.

29 января великолучанин сообщил в полицию о попытке мошенничества через мессенджер. Неизвестный, представившись банковским служащим, пытался завладеть денежными средствами на сумму 340 тысяч рублей. Однако горожанин был бдительным и прервал общение с подозрительным незнакомцем, после чего обратился в полицию.