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Подробности гибели 14-летней великолучанки раскрыли в прокуратуре области

Прокуратура области признала законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по факту гибели 14-летней девочки в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«27 января, находясь в частном доме, девочка помогала отцу производить накачку компрессором расширительного бачка системы отопления, который от избытка давления разорвался. В результате ребенок получил осколочные ранения головы и скончался на месте», - говорится в сообщении.

По данному факту следственные органы СУ СК России по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре области.