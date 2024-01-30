Происшествия

Спортсменка, патриотка, доброволец: что говорят о погибшей 14-летней великолучанке

Сегодня, 30 января, состоялись похороны погибшей 14-летней великолучанки. Страшная трагедия унесла жизнь девочки днем 27 января, когда она помогала отцу налаживать систему отопления дома. Внезапно расширительный бачок системы от избытка давления разорвался, и один из элементов попал ей в голову, отчего школьница скончалась на месте.

Произошедшее стало шоком для ее родных, друзей и учителей, которые всем сердцем любили девочку. По их словам, она была умная и любознательная, любила помогать другим. Что известно на данный момент о причинах и обстоятельствах трагедии, и что о девочке говорят те, кто с ней общался?

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