Происшествия

Опочанка приехала в Псков к подруге и попалась на краже еды

27-летняя жительница Опочки решила похитить продукты из магазина и попалась с поличным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

27 декабря женщина приехала в Псков из Опочки на автобусе, чтобы встретиться с подругой, погулять по магазинам и купить продукты. После встречи с подругой она на автобусе доехала до магазина. Там девушка решила похитить часть товара, поместив его под одежду.

На кассе девушка расплатилась за товар в корзине, неоплаченные продукты остались под верхней одеждой. Её задержали сотрудники магазина. Материальный ущерб составил 3 792 рубля 67 копеек. Скрыться с места преступления женщина не смогла.

Ей инкриминируют часть 1 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества). Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.