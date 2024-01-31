Происшествия

Ссора пьяных супругов в Дновском районе закончилась ударом ножом в пах и судом

52-летнюю жительницу Дновского района привлекли к уголовной ответственности за причинение здоровью мужу тяжкого вреда (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел на кухне в вечернее время в октябре. Оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта муж выразился в адрес женщины грубой нецензурной бранью, оскорбив ее. Подсудимая в ответ ударила возлюбленного кухонным ножом в пах, создав угрозу для его жизни.

В судебном заседании женщина полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, ранее она активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года, в течение которого обязал ее не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.