Происшествия

Росгвардейцы задержали псковича за кражу спиртного

Росгвардейцы задержали мужчину, который украл из магазина в Пскове алкоголь 31 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Около 17.00 экипаж группы задержания Росгвардии получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали мужчину 1970 года рождения, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По факту хищения проводится проверка, добавили в ведомстве.