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Происшествия

В Петербурге догнали псковича, на два месяца убежавшего от армии

01.02.2024 16:03|Псков

Затянувшаяся самоволка обернулась уголовным преследованием для жителя Псковской области. Его задержали в Кировском районе Петербурга, пишет «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

28-летний военнослужащий, объявленный в федеральный розыск, не разминулся с оперативниками уголовного розыска на Дачном проспекте накануне в седьмом часу вечера. По предварительным данным, он проходил службу в соседнем регионе, но в ноябре покинул воинскую часть.

Мужчине вменяют пятую часть статьи 337 УК. Санкции за самовольное оставление части или неявку в срок без уважительных причин свыше месяца в период мобилизации предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы.

Задержанного доставили в отдел полиции, поставив в известность псковских коллег. Он ограничен подпиской о невыезде.

Источник: Псковская Лента Новостей
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