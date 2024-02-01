Происшествия

В Петербурге догнали псковича, на два месяца убежавшего от армии

Затянувшаяся самоволка обернулась уголовным преследованием для жителя Псковской области. Его задержали в Кировском районе Петербурга, пишет «Фонтанка» со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

28-летний военнослужащий, объявленный в федеральный розыск, не разминулся с оперативниками уголовного розыска на Дачном проспекте накануне в седьмом часу вечера. По предварительным данным, он проходил службу в соседнем регионе, но в ноябре покинул воинскую часть.

Мужчине вменяют пятую часть статьи 337 УК. Санкции за самовольное оставление части или неявку в срок без уважительных причин свыше месяца в период мобилизации предусматривают от 5 до 10 лет лишения свободы.

Задержанного доставили в отдел полиции, поставив в известность псковских коллег. Он ограничен подпиской о невыезде.