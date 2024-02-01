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Судимого 22-летнего великолучанина задержали по подозрению в новых преступлениях

02.02.2024 14:09|ПсковКомментариев: 0

22-летнего жителя города Великие Луки заключили под стражу по подозрению в хищении чужого имущества с незаконным проникновением в помещение (пункт «б» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Великолукский городской суд решил заключить молодого человека под стражу, учитывая, что ему предъявили обвинение в совершении двух умышленных преступлений средней тяжести, а также с учетом данных о личности подозреваемого, отсутствия постоянного источника дохода, наличия неснятой и непогашенной в установленном законом порядке судимости за совершение умышленного преступления против собственности, возможности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок.

Суд пришел к выводу, что молодой человек, находясь на свободе, может продолжать заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов следствия и суда. 

Назначенный срок содержания под стражей - 1 месяц 25 суток.

Теги: #великие луки #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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